От малышей – до молодых людей: как изменились дети знаменитостей

Украинские знаменитости по-разному подходят к демонстрации своей семейной жизни и взросления детей. Как выглядят взрослые дети украинских селебрити.

Некоторые представители украинского шоубиза делятся своей личной жизнью, а другие хранят ее в тайне. Дети знаменитостей превратились в очаровательных парней и девушек.

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Ольга Полякова

Маша Полякова, дочь Оли Поляковой, унаследовала от матери желание заниматься музыкой. Ей уже 19 лет, и она часто появляется в медиа, иногда из-за скандалов.

Молодая красавица / Фото OBOZ.UA

Тина Кароль

Вениамин, единственный сын певицы Тины Кароль, живет за пределами Украины, но часто видится с мамой. Ему уже 15 лет, и он уже значительно выше мамы.

Замечательный молодой человек / Фото OBOZ.UA

Маша Ефросинина

Нана, 20-летняя дочь ведущей Марии Ефросининой, уже почти 10 лет избегает публичности и запрещает маме публиковать их совместные фото. Последнее ее фото появилось в сети несколько лет назад.

Невероятная девушка / Фото OBOZ.UA

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик, известная телеведущая, часто показывает своих дочерей – Диану, Полину и Аделину. Девочки растут на глазах у зрителей, и даже сейчас мама берет их с собой на съемки.

Замечательная мамочка с детьми / Фото OBOZ.UA

Лилия Подкопаева

Вадим, усыновленный сын олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой, в этом году закончил школу в США. Хотя в последнее время Лилия редко показывает его фото, кадры из его детства можно найти в сети.

Умный юноша / Фото OBOZ.UA

Евгений Кошевой

Варвара Кошевая, 16-летняя дочь звезды "Квартала 95", раньше часто появлялась на телевидении, но в последнее время редко показывает свои фото. По словам отца, она мечтает о певческой карьере и хочет учиться в Польше.

Дочь известного шоумена / Фото OBOZ.UA

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