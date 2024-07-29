Первый "ребенок из пробирки": кем стала уникальная женщина

Искусственное оплодотворение стало не только научным чудом, но и подарком для тысяч пар по всему миру. Прошло 46 лет с тех пор, как на свет появился первый ребенок, который был зачат научным путем.

Уникальное событие

25 июля 1978 года в английском городке Олдем случилось событие, которое изменило мир навсегда. Тогда в местной больнице родился первый "ребенок из пробирки" – Луиза Джой Браун.

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Девочка родилась весом в 2,6 килограмма с помощью кесарева сечения. Врачам пришлось снимать весь процесс, чтобы доказать миру, что это действительно происходит.

9 лет родители Луизы пытались забеременеть, однако из-за проблем со здоровьем Лесли это не удавалось. Тогда супруги решились на ЭКО, и наконец, после сотен неудачных попыток с другими женщинами врачам удалось осуществить заветный замысел. По приблизительным оценкам, по состоянию на сегодня с помощью ЭКО на свет родилось 8 миллионов человек.

Кем стал первый "ребенок из пробирки"

В 2004 году Луиза вышла замуж и родила двух сыновей. 46-летняя женщина написала книгу и выступает на различных мероприятиях с просветительской миссией об ЭКО.

Мои родители никогда не прятались от прессы, ведь это вызвало бы недоверие к процедуре. А теперь я могу рассказать об ЭКО и помочь тысячам семей стать родителями,

– рассказывает Луиза.

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