Генетика играет важную роль

Существует теория генетического конфликта, которая предполагает, что гены сохраняют маркеры о происхождении, что заставляет их либо сотрудничать, либо конфликтовать. Это начинается уже в утробе, когда гены отца и матери имеют разные стратегии по развитию плода.

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Гены матери хотят сохранить ресурсы женщины для дальнейших беременностей, в то время, как гены мужчины считают более оптимальным потребление ресурсов нынешним плодом. Однако до сих пор психология не уделяла внимание генетическому конфликту, поэтому он остался в тени.

Как гены влияют на поведение

Ученые рассказали, что генетический конфликт не просто влияет на поведение человека, а и является причиной развития многих синдромов. Например, реакция ребенка на стресс и социальные ситуации часто обусловлена генами.

Область изучения генетического конфликта еще довольно молодая, однако ученые верят, что вместе с психологами им удастся пролить свет на многие вопросы.

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