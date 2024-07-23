В Украине был внедрен ряд цифровых сервисов, позволяющих женщинам самостоятельно выбирать даты декретного отпуска онлайн и получать дистанционные медицинские услуги. Новые цифровые возможности значительно упрощают процессы, которые ранее требовали личного присутствия.

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Как это работает

Министерство здравоохранения упростило процедуру формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности для беременных и рожениц, которые находятся за рубежом. Теперь врачи могут формировать их на основе иностранных медицинских документов, удостоверяя факт беременности или родов.

Женщины имеют возможность продолжать работать после 30-й недели беременности и самостоятельно выбирать удобное время для начала дородового отпуска.

Телемедицинская платформа System Carebits позволяет дистанционно диагностировать состояние плода с помощью портативных аппаратов. Врач может анализировать данные через смартфон или веб-версию платформы. Использование искусственного интеллекта позволяет формировать аналитические отчеты по более 30 параметрам, что помогает беременным женщинам контролировать здоровье ребенка без необходимости физического посещения врача.

Сервис "еМалятко" для рожениц

Сервис "еМалятко" позволяет родителям новорожденных получить до девяти государственных услуг по одному заявлению. Врач роддома формирует медицинское заключение о рождении, который подтверждает факт рождения ребенка. Родители могут подать заявление на портале "Дія", в роддоме, ЦНАП или ДРАЦС для получения услуг, включая регистрацию ребенка и социальные выплаты.

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