Унікальна подія

25 липня 1978 року в англійському містечку Олдем трапилася подія, яка змінила світ назавжди. Тоді у місцевій лікарні народилася перша "дитина з пробірки" – Луїза Джой Браун.

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Дівчинка народилася вагою у 2,6 кілограма за допомогою кесаревого розтину. Лікарям довелося фільмувати весь процес, аби довести світу, що це дійсно відбувається.

9 років батьки Луїзи намагалися завагітніти, однак через проблеми зі здоров'ям Леслі це не вдавалося. Тоді подружжя наважилося на ЕКЗ, і нарешті, після сотень невдалих спроб з іншими жінками лікарям вдалося здійснити омріяний задум. За приблизними оцінками, станом на сьогодні за допомогою ЕКЗ на світ народилося 8 мільйонів людей.

Ким стала перша "дитина з пробірки"

У 2004 році Луїза вийшла заміж та народила двох синів. 46-річна жінка написала книжку та виступає на різноманітних заходах з просвітницькою місією про ЕКЗ.

Мої батьки ніколи не ховалися від преси, адже це викликало б недовіру до процедури. А тепер я можу розповісти про ЕКЗ та допомогти тисячам сімей стати батьками,

– розповідає Луїза.

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