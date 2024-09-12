"Врачи все напутали": женщина, родившая близняшек, рассказала о конфузе с их именами

24-летняя британка Саффрон Крисп определилась с именами для своих близняшек еще до их рождения. Однако жизнь решила внести коррективы в ее планы.

Все было предрешено

Саффрон назвала девочек Дилайлой и Азайлой еще тогда, когда они были у нее в животике. Она очень тщательно их выбирала и гордилась своим решением.

Читайте также "Не может читать с листочка": дочери звездной Киры Найтли диагностировали редкое заболевание

Когда же пришло время родов, она неожиданно для самой себя решила изменить планы и согласиться на кесарево сечение. Врачи говорили, что Азайла, которая на УЗИ была куда больше сестры, родится первой. Но первым родился именно меньший ребенок, и именно его назвали Азайлой, в то время как больший ребенок получил имя Дилайла, хотя все и планировалось наоборот.

Будут ли родители менять имена детям

Саффрон посоветовалась с партнером и решила оставить имена так, как это решил случай.

Это Азайла и Дилайла – характером и внешне. Даже если бы они родились так, как планировалось изначально, я бы, пожалуй, поменяла их местами,

– отметила новоиспеченная мамочка.

Ранее мы писали о том, как мама хотела "проучить" сына тяжелым трудом, а тот начал зарабатывать большие деньги и покинул школу.