Все було визначено

Саффрон назвала дівчаток Ділайлою та Азайлою ще тоді, коли вони були в неї у животику. Вона дуже ретельно їх обирала та пишалася своїм рішенням.

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Коли ж настав час пологів, вона несподівано для самої себе вирішила змінити плани та погодитись на кесарів розтин. Лікарі казали, що Азайла, яка на УЗД була куди більшою за сестру, народиться першою. Та першою народилася саме менша дитина, і саме її назвали Азайлою, в той час як більша дитина отримала ім'я Ділайла, хоч все і планувалося навпаки.

Чи будуть батьки змінювати імена дітям

Саффрон порадилася з партнером та вирішила залишити імена так, як це вирішив випадок.

Це Азайла та Ділайла – характером та зовнішньо. Навіть якби вони народились так, як планувалось спочатку, я б, мабуть, поміняла їх місцями,

– зазначила новоспечена матуся.

Раніше ми писали про те, як мама хотіла "провчити" сина важкою працею, а той почав заробляти великі гроші та покинув школу.