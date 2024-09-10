От матери к ребенку

Актриса и модель Кира Найтли с 6 лет была вынуждена бороться с дислексией. Как рассказала звезда, ее дочери диагностировали то же заболевание.

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Поскольку ей трудно читать с листа, то свои реплики она учит на слух, и то же самое повторяет с ребенком.

Ее память - просто потрясающая,

– сказала актриса.

У Киры две дочери – 8-летняя Эди и 4-летняя Делайла. У кого именно из них дислексия, Кира решила пока не говорить.

Что такое дислексия

Это редкое заболевание, которое означает выборочное нарушение способности овладеть определенными навыками. Это могут быть такие важные для обучения вещи как:

чтение вслух;

чтение про себя;

правописание;

понимание прочитанного;

скорость чтения.

Дислексия может быть врожденной или приобретенной, она имеет неврологическое происхождение и не связано с уровнем интеллекта. С возрастом дислексия не исчезает, но с ней можно научиться жить.

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