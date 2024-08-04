Борьба с аллергией

Аллергия на арахис стала большой проблемой для детей из Австралии. Им нужно контролировать все, что они едят, до последнего ингредиента, чтобы их здоровью, а иногда и жизни ничего не угрожало. Материк даже прозвали "мировой столицей аллергии".

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Местные врачи решили бороться с проблемой с помощью уникальной программы лечения. И интересно, что она начинается с первых дней жизни ребенка.

Уникальная программа

Новая программа борьбы с аллергией на арахис называется пероральная иммунотерапия. Если ребенку диагностируют аллергию на арахис, то ему под наблюдением специалиста медленно дают маленькую порцию арахисового порошка. Постепенно доза арахиса увеличивается, и со временем аллергия будет преодолена.

Сначала может быть небольшая аллергическая реакция, но в перспективе этот метод полностью освобождает ребенка от проблемы,

– рассказал руководитель программы Тим Бреттиг.

Воспользоваться программой можно бесплатно в 5 штатах. Она происходит под наблюдением специалистов. Давать ребенку арахисовый порошок дома можно, но исключительно по рекомендации врача.

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