Запретное предложение

Часто родители говорят при детях то, за что им может быть стыдно, или что-то не для посторонних ушей. В попытке исправить ситуацию они говорят детям: "Только ты этого никому не говори".

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Это неправильное решение и его следует избегать. Все потому, что эта фраза создает для ребенка много проблем.

Почему это предложение нельзя говорить

Во-первых, у ребенка еще нет высокого уровня самоконтроля и ощущения хорошего и плохого. Соответственно, ему очень трудно будет держать секрет в фокусе, а если нарушит молчание, то будет чувствовать вину.

С другой стороны, если вы научите ребенка "держать язык за зубами", то кто-то может его обидеть и попросить никому об этом не говорить. И тогда ребенок будет чувствовать себя очень одиноко, однако с "умением держать секрет". Поэтому родителям следует помнить: просто не говорите при детях то, что не должно выходить за пределы семьи.

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