Как успокоить ребенка в укрытии: практические советы от психологов

К сожалению, атаки россиян на украинские города не прекращаются, и крайне важно во время сигнала воздушной тревоги идти в укрытие. Кроме того, следует знать методы, которые помогут детям преодолеть стресс.

Как помочь детям преодолеть стресс в укрытии

Программа ментального здоровья первой леди Елены Зеленской "Ты как?" представила несколько рекомендаций, которые помогут поддержать школьников в укрытии. Они также могут быть эффективными и в других стрессовых случаях.

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Учителя и родители могут воспользоваться этими полезными упражнениями, которые созданы для детей разного возраста. Малыши реагируют на тревогу и страх по-разному, однако есть базовые техники, которые работают почти во всех случаях.

Как успокоить ребенка в укрытии: полезные приемы:

Ранее мы писали о том, как родителям стоит снимать стресс, чтобы он не сказался на отношениях с детьми.