Жара, беременность и бессонница: какие действенные методы помогут заснуть женщинам, которые ждут ребенка

Проходят недели, ваш живот все увеличивается, и становится все труднее найти удобную позу для сна. Кроме того, приходится время от времени менять позу, и сон превращается в периодическую дремоту.

Беременным женщинам не рекомендуется использовать снотворные препараты. Однако стоит обеспечить комфортные условия в спальне, которые помогут провести ночь более спокойно, сообщает ВаЬаЬу 24.

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Почему женщины страдают бессонницей

Гинекологи отмечают, что гормональные изменения, физический дискомфорт, частые ночные походы в туалет и беспокойство по поводу будущего материнства могут быть основными причинами нарушения сна у беременных. В частности, повышенный уровень кортизола из-за стресса и тревоги может затруднять процесс засыпания и снижать качество сна.

Особый и немного изнурительный период в жизни каждой женщины / Фото unsplash

Как справиться с этим состоянием

Есть много способов вызвать сон. Основное и самое важное – правильная гигиена сна. Это предполагает обеспечение надлежащих условий в спальне, которые позволят правильно расслабиться, способствуя тем самым выработке мелатонина (гормона, отвечающего за правильный сон, течение фазы засыпания).

Можно ли пить мяту и ромашку при беременности

– избегайте света ноутбука или смартфона (оно влияет на выработку мелатонина);– следует должным образом проветрить спальню;– легкоусвояемый ужин (желательно за 2 – 3 часа до сна)

Справиться с неприятными проблемами будущей маме помогают травяные чаи при беременности, в том числе настой из мяты, ромашки или фенхеля. Однако их следует употреблять в умеренных количествах и при условии, что они не вызывают аллергическую реакцию.

Вреден ли недосып во время беременности для ребенка

Проблемы со сном во время беременности – это естественная реакция организма на гормональные изменения во время беременности, поэтому не вызывает беспокойства. Обычно они не влияют на развитие ребенка. Однако, если женщина имеет какие-либо опасения или испытывает значительный дискомфорт, ей следует обязательно обратиться к врачу.

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