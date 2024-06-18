Тема нового Саммита

Очередной Саммит первых леди и джентльменов состоится в Киеве 12 сентября. Темой мероприятия, который будет принимать столица, станет "Безопасность детей в цифровой среде".

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Мероприятие посетят представители правительств и международные эксперты. Планируется разработка четкого плана действий, который поможет уберечь детей от опасностей, которые могут подстерегать их в цифровом мире.

Какие опасности встречаются детям в интернете

Детям важно объяснить, что есть много кибер-угроз, к которым стоит относиться осторожно и ответственно. Речь идет о кибербуллинге, дезинформации или онлайн-груминге. Уже сейчас разработано много мировых практик, которые имеют целью защитить детей от этих негативных явлений. Именно о них будут говорить на Саммите первых леди и джентльменов.

Эту платформу Елена Зеленская начала в 2021 году. Ее цель – объединение первых лиц для преодоления вызовов мирового масштаба.