Создали робота: украинские школьники торжествовали на Всемирной олимпиаде гениев

Двое выпускников из Луцка получили золотую медаль на престижной Всемирной олимпиаде гениев. Одиннадцатиклассники Юлиан Головчук и Дмитрий Назарук победили в международном конкурсе экологических проектов среди школьников.

Юлиан и Дмитрий – выпускники Луцкого лицея. В категории робототехники, которую представляли ребята, соревновались более сорока команд. Молодые гении создали робота из деталей обычного детского конструктора. Им пришлось тщательно обдумать каждую деталь и функцию.

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Как украинским ученикам удалось победить на GENIUS Olympiad в Нью-Йорке

Робот, созданный из детского конструктора, взял "золото" на престижном конкурсе проектов экологического направления в Нью-Йорке – GENIUS Olympiad.

Юлиан и Дмитрий стали лучшими в сфере робототехники. Их путь к победе был непростым. Для начала – победа на областном конкурсе, затем – на всеукраинском. Они работали над роботом полгода, постоянно совершенствуя его. Даже последние изменения вносили накануне решающего выступления.

Мы были вынуждены ночью добавлять элементы в клешни с помощью горячего клея,

– вспоминают лучане.

По условиям соревнований, работы должны были взять воду из океана на анализ, спасти животных и убрать мусор на побережье.

Он может разворачиваться на месте. Это очень помогает, ведь нам не нужно, чтобы мусор разлетался,

– рассказывает Дмитрий Назарук.

Среди других преимуществ своего робота ребята называют длинную выдвижную стрелу и клешню. По их словам, удивительная клешня была самой большой клешня из всех представленных там.

Школьники во время соревнований в США проводили также просветительскую работу среди молодежи. В перерывах между выступлениями они пытались как можно больше рассказать другим участникам из 70 стран о войне в Украине.

Юлиан и Дмитрий планируют усовершенствовать свой робот, чтобы он был полезен для разминирования, для разборки завалов, для уборки, для доступа к труднодоступным местам.

Сейчас ребята планируют поступить в желанный университет. Оба мечтают стать студентами Киевской политехники.

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