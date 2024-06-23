Подтверждение известной теории

Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) решили выяснить, действительно ли мужчины с детьми выглядят для женщин более привлекательными. Их результаты подтвердили теорию, и даже больше – это считают эволюционным преимуществом.

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Как пояснил профессор Питер Босс, который является автором исследования, женщины ищут партнера, который способен помочь вырастить потомство. Именно поэтому мужчины, которые могут заботиться о детях, получают более высокие оценки.

Как проводили исследование

В эксперименте приняли участие 360 женщин. Ученые показали им фото мужчин, которые были сами по себе, а также тех, которые общались с детьми. Затем им зачитывали отрывки, в которых рассказывалось о заботе мужчин о детях.

Мужчины с детьми получили более высокие оценки, особенно среди тех женщин, которые имеют высокую "мотивацию заботы" или готовы иметь детей. Ученые также обнаружили, что все мужчины кажутся женщинам более привлекательными в фазе овуляции.

По мнению ученых, все объясняет "теория родительских инвестиций". Она говорит о том, что женщины делают больший биологический вклад в потомство во время беременности, поэтому предпочитают партнеров, которые предлагают ресурсы и защиту.