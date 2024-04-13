Маме нужны силы: какие лайфхаки помогут держать порядок в доме

Справиться с ребенком – это уже "задача со звездочкой", а когда нужно еще и делать домашние дела, то здесь можно справиться только если вызвать Джина. Но есть несколько секретов, которые помогут поддерживать чистоту и порядок.

Уборка занимает немало времени, а когда нужно ухаживать за ребенком – и подавно. Однако можно немного упростить себе жизнь благодаря проверенным методам.

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У всего должно быть свое место

Если вы хотите избежать беспорядка и сэкономить время на уборке, то это самый первый шаг к чистоте и порядку. Если ваши дети уже старше – обязательно приучите их к этому принципу.

Да, это потребует особых усилий, но со временем они окупятся. Организованное пространство – это чистое пространство.

Регулярная короткая уборка

Каждый день выделяйте на уборку 15 минут своего времени. Этого достаточно, чтобы поддерживать чистоту. Многие мамы рекомендуют делать это аккурат перед сном, ведь просыпаться в чистом пространстве особенно приятно и вдохновляюще.

Забудьте о "я все сама"

Ваш партнер и старшие дети также могут прекрасно справиться с уборкой. Не стоит тянуть все на себе и каждый день буквально падать на кровать от усталости. Научитесь делегировать, иначе последствия будут катастрофическими.

Не делайте "большую уборку" на выходных

После тяжелой недели есть значительно более интересные дела, чем убирать дом. Распределите задачи равномерно на будни, это будет держать вас в тонусе. Таким образом уборка не будет занимать много времени и сил, а на выходных вы сможете уделить время себе.