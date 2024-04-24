Идеальный украинский и интересные юморески: темнокожий первоклассник покоряет сеть

Дети – это особый вид счастья и радости. А особенно, когда они делают то, что он них никто не ожидает.

Украинскую сеть покоряет видео с темнокожим первоклассником Даниэлем. Мальчик зачитал юмореску “Кухлик” украинского сатирика Павла Глазового.

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Именно в этой юмореске говорится о важности языкового вопроса:

Потому что как раз такая беда у моей коровы:

Имеет, бедная, языка и не знает языка.

В исполнении Даниэля эта юмореска звучит просто невероятно. Ему удалось настолько выразительно передать эмоции автора, что пользователи аж пускали слезы от смеха.

Как рассказала мама Даниэля Ксения, мальчик ранее занял первое место на фестивале чтецов "Литературная гостиная на Киевщине".

Ранее мы писали о мальчике, которому удалось собрать деньги на автомобиль на ВСУ.