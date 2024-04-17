Большое достижение маленького волонтера

Украинские дети стали весомой частью украинского волонтерского движения. И многим из них удаются результаты, которые не под силу взрослым.

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Александр Костецкий – школьник из села Драчинцы Мамаевской общины на Буковине. Парень выступает с гитарой, собирая деньги на нужды ВСУ.

Как рассказал юный волонтер, ему уже удалось приобрести автомобиль для ВСУ, но останавливаться он не собирается.

Благодаря вашим донатам уже есть первое авто. Остаток 1100 долларов. Давайте задонатим на еще одно авто для наших ВСУ! Вместе к победе!

– призвал Саша.

Саша своим талантом собрал на машину для ВСУ: видео



Саша благодаря своим выступлениям и волонтерской деятельности уже стал известным на всю Украину. Парню уже удалось собрать на нужды армии более 200 тысяч гривен. Он не планирует останавливаться и призывает всех поддерживать украинских героев.

