20 октября 2010 года 14-летняя Джессика Дельгадильо неожиданно не пришла домой. Для городка Амарилло в Техасе это было настоящим шоком.

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Девочка как всегда пошла в школу, но домой не вернулась. Родители сразу пошли в полицию, на поиски бросились чуть ли не все жители, однако они результата не дали.

У правоохранителей не было ни одной зацепки. Признаков преступления эксперты также не обнаружили. Много лет дело Джессики оставалось нераскрытым.

Все изменил отдел по расследованию "холодных" дел полиции Амарилло. В 2023 году специалисты обратились в Национальный центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям. Следователи начали активно обновлять данные по делу и распространять информацию в соцсетях.

Однажды на специальный номер раздался звонок – девушка по ту сторону трубки представилась Джессикой Дельгадильо. Визуально она очень изменилась, поэтому нужен был тест ДНК. Результаты подтвердили – перед ними та самая пропавшая более 10 лет назад девушка!

Найденная Джессика попросила правоохранителей не разглашать информацию о том, где была и что делала все это время. Дело после раскрытия закрыли.

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