В Таиланде в роддоме перепутали младенцев: сколько отец требует компенсации

Родители узнают своих младенцев даже тогда, когда держали их на руках только раз. Зато врачи могут ошибаться, и иногда, к сожалению, такое случается.

Досадная ошибка

В одной из больниц Таиланда случился досадный инцидент. Новоиспеченный папаша заметил, что его дочь подменили другим ребенком, сообщает The Thaiger.

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Он немедленно потребовал анализа крови и теста ДНК, и его подозрения оправдались: вместо собственной дочери он держал бирманского ребенка. Мужчина забил тревогу, чтобы ему немедленно вернули его кроху.

Чем все закончилось

Больница полностью признала ошибку и пригласила все стороны, чтобы уладить инцидент и обсудить компенсацию. Инцидент случился, когда ребенка забрали в отделение интенсивно терапии из-за учащенного дыхания. Персонал перепутал девочек, в результате чего возник скандал.

Мужчина, который увидел подмену детей, потребовал от больницы компенсацию в размере 200 тысяч батов (это где-то 250 тысяч гривен). Эту сумму он собирается разделить с семьей из Бирмы, которая также пострадала из-за инцидента.

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