Прикра помилка

В одній з лікарні Таїланду трапився прикрий інцидент. Новоспечений татусь помітив, що його донечку підмінили іншою дитиною, повідомляє The Thaiger.

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Він негайно зажадав аналізу крові та тесту ДНК, і його підозри справдилися: замість власної доньки він тримав бірманською дитиною. Чоловік забив на сполох, щоб йому негайно повернули його крихітку.

Чим все закінчилося

Лікарня повністю визнала помилку та запросила усі сторони, аби владнати інцидент та обговорити компенсацію. Інцидент трапився, коли дитину забрали у відділення інтенсивно терапії через прискорене дихання. Персонал переплутав дівчаток, внаслідок чого виник скандал.

Чоловік, який побачив підміну дітей, зажадав від лікарні компенсацію у розмірі 200 тисяч батів (це десь 250 тисяч гривень). Цю суму він збирається розділити з сім'єю з Бірми, яка також постраждала через інцидент.

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