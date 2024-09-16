Другого выхода не было

Когда 23-летняя Лиза Коффи проходила плановое обследование, то врачи заметили, что ее младенец имеет врожденный порок позвоночника. Когда женщина была на 6 месяце беременности, они рискнули извлечь плод из утробы, провести операцию и поместить его в матку, информирует Daily Mail.

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Это редкое явление, только 1 из 1 000 беременностей требует такого типа операций. Плод нуждался в хирургическом вмешательстве еще во время беременности матери. Обычно операцию делают для лечения врожденных пороков, угрожающих жизни,

– отметили врачи.

К счастью, все прошло хорошо, и впоследствии Лиза успешно родила малыша снова.

Как сейчас чувствует себя мальчик

Лука был вынужден перенести несколько операций, но сейчас ему значительно лучше. Мальчик демонстрирует замечательные успехи на физиотерапии, поэтому врачи надеются, что он полностью выздоровеет и их риск не был напрасным.

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