Крещение является чрезвычайно важным событием для многих христианских семей. Это праздник, где родители стремятся, чтобы все прошло идеально. Однако в церкви не все зависит от священника и взрослых – свой вклад в атмосферу делает и ребенок. Недавно во время крещения произошла забавная ситуация, которая набрала много просмотров в интернете.

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Смех во время крещения во время крещения

В TikTok одна из мам опубликовала видеозапись крещения своего сына. В тот день причастие приняли трое детей, среди которых был 10-месячный мальчик. Ситуация очень развеселила малыша, и он начал весело брыкать ногами и громко смеяться, что было слышно всем верующим, которые собрались в церкви.

Их реакция была мгновенной – все начали смеяться вместе с ребенком. Даже человек, который снимал событие, не смог сдержать смех, о чем свидетельствует постоянное дрожание экрана телефона.

Видео собрало множество комментариев от восторженных интернет-пользователей. Многие из них хвалили мальчика за его очаровательное поведение. Некоторые признались, что целый день не могли сдержать смеха после просмотра этого видео. Один из комментариев звучал так: "Доказательство того, что смех заразителен". Другие писали: "Очаровательный малыш", "Он будет королем вечеринки", "Самый сладкий маленький ангелочек".

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