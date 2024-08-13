Эта ситуация привлекла внимание общественности после того, как директор Киевского областного центра социальных служб Наталья Ибрагимова поделилась статистикой и особенностями нынешнего состояния усыновления в стране.

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Растущее количество кандидатов на усыновление

По словам Натальи Ибрагимовой, сегодня в Украине есть больше желающих усыновить ребенка, чем самих детей, которые доступны для усыновления.

Конкурс, как в престижный университет, – на одного ребенка по 10 человек. Сейчас люди уже понимают, что детей от нуля до трех лет на усыновление просто нет. Зато есть дети по 10 – 15 лет. Поэтому сейчас стали больше усыновлять детей, которым 10 – 12 лет,

– рассказывает руководительница учреждения.

Даже сложность процедуры усыновления не отпугивает потенциальных родителей. Например, в Бучанском районе около 90 пар уже прошли обучение для усыновления, и еще 50 проходят этот процесс, хотя в районе нет детей для усыновления, кроме тех, которые имеют тяжелые болезни или ВИЧ-инфекцию.

Увеличение количества желающих усыновить ребенка в значительной степени связано с недавними изменениями в законодательстве. После принятия закона об усилении мобилизации, который позволяет опекунам и приемным родителям получить отсрочку от мобилизации, количество кандидатов на усыновление выросло втрое. На 31 июля уже было выписано справки на усыновление или опекунство для 200 человек. Еще 170 кандидатов проходят обучение, а около 100 ожидают своей очереди.

Это создает ситуацию, когда больше семей желают усыновить детей, чем есть доступных для этого малышей. В результате потенциальные родители все чаще обращают внимание на детей старшего возраста, которые раньше не были столь популярными для усыновления.

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