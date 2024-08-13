Ця ситуація привернула увагу громадськості після того, як директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова поділилася статистикою та особливостями нинішнього стану усиновлення в країні.

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Зростаюча кількість кандидатів на усиновлення

За словами Наталії Ібрагімової, сьогодні в Україні є більше охочих усиновити дитину, ніж самих дітей, які доступні для усиновлення.

Конкурс, як у престижний університет, – на одну дитину по 10 осіб. Зараз люди вже розуміють, що дітей від нуля до трьох років на усиновлення просто немає. Натомість є діти по 10 – 15 років. Тож зараз стали більше всиновлювати дітей, яким 10 – 12 років,

– розповідає очільниця установи.

Навіть складність процедури усиновлення не відлякує потенційних батьків. Наприклад, у Бучанському районі близько 90 пар уже пройшли навчання для усиновлення, і ще 50 проходять цей процес, хоча в районі немає дітей для усиновлення, крім тих, які мають важкі хвороби або ВІЛ-інфекцію.

Збільшення кількості охочих усиновити дитину значною мірою пов’язане з нещодавніми змінами у законодавстві. Після прийняття закону про посилення мобілізації, який дозволяє опікунам та прийомним батькам отримати відстрочку від мобілізації, кількість кандидатів на усиновлення зросла втричі. На 31 липня вже було виписано довідки на усиновлення чи опікунство для 200 осіб. Ще 170 кандидатів проходять навчання, а близько 100 очікують своєї черги.

Це створює ситуацію, коли більше сімей бажають усиновити дітей, ніж є доступних для цього малюків. У результаті потенційні батьки все частіше звертають увагу на дітей старшого віку, які раніше не були настільки популярними для усиновлення.

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