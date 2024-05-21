В мае родились такие выдающиеся личности как Леонардо да Винчи, Иван Айвазовский, Афанасий Мирный, Дэвид Бекхэм и многие другие. Рожденные в мае принадлежат к знакам Тельца и Близнецов. Те, кто родился до 20 мая, подпадают под знак Тельца, а те, кто родился 21 мая или позже – подходят под Близнецы.

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Они успешные

Дети, рожденные в мае, считаются счастливчиками и часто добиваются успеха. Они всегда позитивно относятся к жизни и никогда не унывают из-за неудач. Возможно, поэтому успех приходит к ним легко?

Любят жить в системе

Одной из характерных черт этих детей является систематичность. Поручите им работу и ожидайте, что она будет выполнена именно так, как вы хотели. Способ работы выделяет их среди других.

Невероятные детки / Фото unsplash

Говоруны

Не считайте это негативной чертой. Дети, рожденные в мае, отличаются разговорчивым характером и не уклоняются от начала разговора. Они оживляют вечеринку и всегда полны энергии. Эта заразительная личность детей, рожденных в мае, делает их привлекательными и очаровательными среди друзей.

Обожают приключения

Дети, рожденные в мае, любят работать и планировать, но также любят приключения и развлечения. Прирожденные путешественники, они любят исследовать новые места даже когда с ними никого нет.

Такое точно нужно знать: что нельзя запрещать детям.