Теперь просит о покое: как сейчас выглядит "самый сильный мальчик в мире"
Источник:Daily Star
В детстве Ричард Сандрак активно занимался бодибилдингом. Его называли "новым Геркулесом", но он выбрал другой путь.
Маленькая звезда
Когда ему было 7 лет, Ричард выглядел не хуже знаменитого Арнольда Шварценеггера. Он мог поднимать вес, больше собственного, а благодаря невероятному телу стал звездой многих шоу.
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Ричард выглядел как супергерой / Скриншот из видео
Кем он вырос
Сейчас Ричарду 31, он покинул бодибилдинг и выглядит как обычный человек. Он рад, что смог достичь таких результатов, но решил перевернуть эту страницу и двигаться дальше.
Ричард покинул бодибилдинг / Скриншот из видео
Сейчас мужчина работает каскадером, однако мечтает о науке и должности инженера в NASA.
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