Обособленность от королевской семьи

Отец Меган Маркл Томас рассказал о том, что 5-летний принц Арчи и 3-летняя принцесса Лилибет не общаются с двоюродными братьями и сестрой. По его словам, их просто лишили такого права.

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Томас рассказал, что Джорож, Шарлотта и Луи – это замечательные дети, поэтому его внукам было бы интересно с ними дружить. Зато Лилибет вообще не видела своих королевских родственников, а Арчи переехал в США еще в 2020 году, поэтому вряд ли помнит кого-то из королевской семьи.

Они доходят до того возраста, когда начинают задавать вопросы, как это делают все дети. Мне интересно, как будут чувствовать себя Арчи и Лилибет через несколько лет, когда поймут все, что они пропустили,

– возмущается Томас.

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Меган уже много лет не поддерживает отношений с Томасом. Отец Маркл также никогда не встречался с Гарри и много раз критиковал звездную пару в интервью.

Меган Маркл и принц Гарри переехали в США в 2020 году, а скандальная книга, интервью Опри и сериал на Netflix полностью рассорили их с королевской семьей.

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