Відокремленість від королівської родини

Батько Меган Маркл Томас розповів про те, що 5-річний принц Арчі та 3-річна принцеса Лілібет не спілкуються з двоюрідними братами та сестрою. За його словами, їх просто позбавили такого права.

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Томас розповів, що Джорож, Шарлотта та Луї – це чудові діти, тож його онукам було б цікаво з ними дружити. Натомість Лілібет взагалі не бачила своїх королівських родичів, а Арчі переїхав до США ще в 2020 році, тому навряд чи пам'ятає когось з королівської родини.

Вони доходять до того віку, коли починають ставити запитання, як це роблять усі діти. Мені цікаво, як почуватимуться Арчі та Лілібет через кілька років, коли зрозуміють усе, що вони пропустили,

– обурюється Томас.

Які стосунки в Меган Маркл з татом

Меган вже багато років не підтримує стосунків з Томасом. Батько Маркл також ніколи не зустрічався з Гаррі та багато разів критикував зіркову пару в інтерв'ю.

Меган Маркл та принц Гаррі переїхали до США у 2020 році, а скандальна книжка, інтерв'ю Опрі та серіал на Netflix повністю розсварили їх з королівською сім'єю.

Раніше ми писали про те, чого бабусям та дідусям краще не робити.