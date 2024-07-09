Актриса рассказала об этом в своем подкасте "misSPELLING". Спеллинг объяснила, что решила оставить плаценты, поскольку считает, что это полезно для тела. Она подчеркнула, что плацента является естественным органом, который вырабатывает важные гормоны для ребенка во время беременности, и возвращение ее в организм может иметь положительное влияние на здоровье.

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Для чего звезда сохраняет плаценту

Плацента – это орган, который развивается во время беременности и выполняет функцию обеспечения плода питательными веществами и кислородом. Он также вырабатывает гормоны, такие как прогестерон и эстроген. После родов некоторые женщины забирают плаценту домой, чтобы съесть ее, считая, что это может принести пользу их здоровью. Однако некоторые врачи предупреждают: употребление плаценты может быть вредным для организма.

Тори Спеллинг призналась, что потеряла некоторые плаценты во время многочисленных переездов за эти годы. Она даже рассказала, что однажды с бывшим мужем Дином Макдермоттом приготовила и съела плаценту, отметив, что он является замечательным шеф-поваром и блюдо получилось очень вкусным. Это вызвало неоднозначную реакцию среди ее поклонников, но Спеллинг утверждает, что этот опыт был интересным и полезным.

Такой подход к использованию плаценты после родов является необычным, но во многих культурах существуют традиции по употреблению или хранению плаценты с целью укрепления здоровья. Несмотря на это, медицинские эксперты советуют быть осторожными и всегда консультироваться с врачом перед принятием таких решений.

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