Как удивить ребенка: приготовьте особенное мороженое
24 августа 2024, 23:14Читати новину українською
Источник:gotujmy
Хотя солнце греет все скупее, отказываться от прохладных вкусностей дети не спешат. Возможно стоит предложить им новый вкус.
Овощное мороженое станет вашим фирменным десертом. Дети будут требовать его на бис!
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Морковное мороженое с шоколадом
- Время: 30 минут + 3 часа
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов тертой моркови;
– 100 миллилитров густой сметаны;
– 250 миллилитров молока;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов тертого темного шоколада;
– 15 миллилитров ванильного экстракта;
– щепотка корицы.
Приготовление:
- Положите все ингредиенты (кроме шоколада) в кастрюлю и тушите 7–8 минут.
- Когда масса остынет, аккуратно перемешайте ее, смешайте с шоколадом и переложите в посудину.
- Чтобы мороженое получило нужную консистенцию, его нужно заморозить в морозилке на 3 часа.
- Время от времени не забывайте замешивать массу.
Это такая вкуснятина: особые булочки