Як здивувати дитину: приготуйте особливе морозиво
24 серпня 2024, 23:14Читать новость на русском
Джерело:gotujmy
Хоча сонце гріє дедалі скупіше, відмовлятися від прохолодних смаколиків діти поспішають. Можливо варто запропонувати їм новий смак.
Овочеве морозиво стане вашим фірмовим десертом. Діти вимагатимуть його на біс!
До теми Для смачного перекусу: готуємо домашнє печиво для дитини за кілька хвилин
Морквяне морозиво із шоколадом
- Час: 30 хвилин + 3 години
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів тертої моркви;
– 100 мілілітрів густої сметани;
– 250 мілілітрів молока;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів тертого темного шоколаду;
– 15 мілілітрів ванільного екстракту;
– щіпка кориці.
Приготування:
- Покладіть усі інгредієнти (крім шоколаду) в каструлю і тушкуйте 7–8 хвилин.
- Коли маса охолоне, акуратно перемішайте її, змішайте з шоколадом і перекладіть у посудину.
- Щоб морозиво отримало потрібну консистенцію, його потрібно заморозити в морозилці на 3 години.
- Час від часу не забувайте замішувати масу.
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