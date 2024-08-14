Метод "сэндвича" помогает
Психолог Оксана Шпортун поделилась популярным методом, который помогает вернуть поведение детей в нормальное русло. Благодаря ему критика воспринимается не как претензия, поэтому дети реагируют куда лучше.
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Свое название этот метод получил благодаря тому, что состоит из нескольких последовательных этапов.
- Похвала
Доказано, что перед замечанием должна предшествовать похвала. Не надо общих фраз, лучше напомните, как все восхищались поведением ребенка, когда он был вежлив.
- Четкая и точная аргументация
Никаких "Мне не понравилось твое поведение" или "Никогда так больше не делай". Ребенок может не понимать, что сделал не так, это его напугает и он только закроется от разговора. Ищите решение конкретной проблемы, а не "поучайте жизни".
- Выслушайте ребенка
Важно дать ребенку понять, что к его точке зрения обязательно прислушиваются, а вы сможете оценить, хорошо ли он усвоил урок. Если же ребенок вам противоречит, говорите мягко и не перебивайте, и постарайтесь, чтобы решение было найдено совместными усилиями.
- Скажите, что любите
Любой "серьезный" разговор нужно завершать фразой о любви. Что бы ребенок не сделал, у него не должно возникнуть впечатление, что он вас разочаровал и заставил меньше любить. Тогда уроки воспитания станут приятным и полезным опытом, а не превратятся в болезненную детскую травму.
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