Метод "сэндвича" помогает

Психолог Оксана Шпортун поделилась популярным методом, который помогает вернуть поведение детей в нормальное русло. Благодаря ему критика воспринимается не как претензия, поэтому дети реагируют куда лучше.

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Свое название этот метод получил благодаря тому, что состоит из нескольких последовательных этапов.

Похвала

Доказано, что перед замечанием должна предшествовать похвала. Не надо общих фраз, лучше напомните, как все восхищались поведением ребенка, когда он был вежлив.

Четкая и точная аргументация

Никаких "Мне не понравилось твое поведение" или "Никогда так больше не делай". Ребенок может не понимать, что сделал не так, это его напугает и он только закроется от разговора. Ищите решение конкретной проблемы, а не "поучайте жизни".

Выслушайте ребенка

Важно дать ребенку понять, что к его точке зрения обязательно прислушиваются, а вы сможете оценить, хорошо ли он усвоил урок. Если же ребенок вам противоречит, говорите мягко и не перебивайте, и постарайтесь, чтобы решение было найдено совместными усилиями.

Скажите, что любите

Любой "серьезный" разговор нужно завершать фразой о любви. Что бы ребенок не сделал, у него не должно возникнуть впечатление, что он вас разочаровал и заставил меньше любить. Тогда уроки воспитания станут приятным и полезным опытом, а не превратятся в болезненную детскую травму.

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