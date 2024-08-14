Метод "сендвіча" допомагає

Психологиня Оксана Шпортун поділилася популярним методом, який допомагає повернути поведінку дітей у нормальне русло. Завдяки йому критика сприймається не як претензія, тож діти реагують куди краще.

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Свою назву цей метод отримав завдяки тому, що складається з кількох послідовних етапів.

Похвала

Доведено, що перед зауваженню повинна передувати похвала. Не треба загальних фраз, краще нагадайте, як всі захоплювалися поведінкою дитини, коли вона була чемна.

Чітка й точна аргументація

Жодних "Мені не сподобалася твоя поведінка" або "Ніколи так більше не роби". Дитина може не розуміти, що зробила не так, це її налякає і вона лише закриється від розмови. Шукайте розв'язання конкретної проблеми, а не "повчайте життя".

Вислухайте дитину

Важливо дати дитині зрозуміти, що до її точки зору обов'язково прислухаються, а ви зможете оцінити, чи добре вона засвоїла урок. Якщо ж дитина вам суперечить, говоріть м'яко та не перебивайте, і постарайтеся, щоб рішення було знайдене спільними зусиллями.

Скажіть, що любите

Будь-яку "серйозну" розмову потрібно завершувати фразою про любов. Що б дитина не зробила, в неї не має виникнути враження, що вона вас розчарувала та змусила менше любити. Тоді уроки виховання стануть приємним та корисним досвідом, а не перетворяться на болючу дитячу травму.

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