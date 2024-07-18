Ничего милее вы сегодня не увидите: как пожарный узнавал пол будущего ребенка

Гендер-пати – это праздник, через который проходит каждая пара. И у всех он имеет особую реализацию.

"Профессиональное" гендер-пати

Спасатель из Ивано-Франковска ожидает пополнения в семье. Вместе с любимой они решили узнать пол будущего ребенка, и сделали это очень оригинальным способом.

Читайте также И ему всего 3 года: мальчик поразил сеть знанием украинской литературы – увлекательное видео

Радостное событие супруги разделили с коллегами мужа, ведь спасатели – как одна семья. А пол ребенка пара узнала с помощью огнетушителя!

Такой важный момент счастья / Фото ГСЧС

Коллеги поздравили супругов и с нетерпением ждут, чтобы поздравить пару с рождением замечательной дочери.

Ранее мы писали о том, как обернуть время с гаджетами на пользу.