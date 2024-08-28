Пошла против правил

Все эксперты советуют родителям контролировать время детей перед экранами и по возможности устанавливать временные ограничения. Однако мама Великобритании по имени Джей делает все наоборот и говорит, что абсолютно об этом не жалеет.

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Во время летних каникул ее дети могли целыми днями смотреть Youtube и Netflix, и это ее совершенно не смущает.

Какие аргументы приводит женщина

Джей заявляет, что не собирается играть роль "идеальной мамочки". Она не хочет устанавливать для детей строгий режим вне школы, а затем, они свободны делать все, что хотят, даже есть вредную пищу и пить много сладких газированных напитков.

По мнению женщины, в жизнь их детей со временем обязательно придет дисциплина, однако сейчас она не готова их ограничивать. Впрочем, она установила контроль за контентом, который смотрят дети, ведь понимает, как он может влиять на детей.

Ранее мы писали об ошибках родителей, из-за которых дети перестают их слушаться.