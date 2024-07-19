Такие поступки вдохновляют: мама недельного ребенка осталась без молока ночью – кто ей помог

В Огайо одинокая мать из-за стресса осталась без грудного молока. Ребенок, которому была всего неделя, плакал несколько часов, и женщина была в отчаянии.

Тревожный звонок

В Огайо на линию 911 в 2:15 ночи поступил звонок от новоиспеченной мамочки. Она была в отчаянии, ведь имела проблемы с грудным молоком, а ребенок, которому была всего неделя, неистово плакал.

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Женщина уже несколько часов носилась по городу в поисках открытого магазина, однако все зря. Не зная, что делать, она позвонила на 911 в поисках помощи.

Помощь от молодого офицера

Сообщение дошло до 32-летнего капрала Уиллоуби, который вызвался помочь.

Я отец двоих детей, представлял, как ей тяжело и страшно,

– рассказал полицейский.

Уиллоуби подъехал к супермаркету Meijer, который был закрыт несколько часов. Но он чувствовал, что внутри кто-то есть, и начал стучать фонариком по стеклянной двери.

И действительно, ему впоследствии открыла работница магазина. Полицейский приобрел смесь и доставил ее матери. Она пыталась заплатить ему, но тот отказался – прежде всего он просто хотел помочь. Видео с нательной камеры Уиллоуби стало вирусным, а сеть восхищается его отзывчивостью и желанием помочь.

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