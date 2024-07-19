Тривожний дзвінок

В Огайо на лінію 911 о 2:15 ночі надійшов дзвінок від новоспеченої матусі. Вона була у розпачі, адже мала проблеми з грудним молоком, а дитинка, якій був усього тиждень, несамовито плакала.

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Жінка вже кілька годин гасала по місту у пошуках відкритого магазину, однак все дарма. Не знаючи, що робити, вона подзвонила на 911 у пошуках допомоги.

Допомога від молодого офіцера

Повідомлення дійшло до 32-річного капрала Віллоубі, який зголосився допомогти.

Я батько двох дітей, уявляв, як їй важко та страшно,

– розповів поліцейський.

Віллоубі під'їхав до супермаркету Meijer, який був зачинений кілька годин. Але він відчував, що всередині хтось є, і почав стукати ліхтариком по скляних дверях.

І дійсно, йому згодом відчинила працівниця магазину. Поліцейський придбав суміш та доставив її матері. Вона намагалася заплатити йому, але той відмовився – насамперед він просто хотів допомогти. Відео з натільної камери Віллоубі стало вірусним, а мережа захоплюється його чуйністю та бажанням допомогти.

Раніше ми писали про те, як батьки можуть ненароком ображати дітей.