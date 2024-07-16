Постоянно держать в фокусе все нюансы воспитания просто невозможно. Но всегда стоит возвращаться к перечню критических ошибок, которые могут обижать детей и вредить формированию доверительных отношений.
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- Непонимание
Детские проблемы могут казаться незначительными или смешными, но для них это совсем не так. Не забывайте, что у них еще нет того жизненного опыта, что и у вас, поэтому они нуждаются в поддержке, а не преуменьшение своих переживаний.
- Отсутствие поддержки
Если ребенок о чем-то мечтает – родители должны сделать все, чтобы помочь на пути к воплощению цели. Даже если для вас это кажется "невозможным" – ни в коем случае не говорите об этом детям.
- Сравнение
Не стоит ставить других детей в пример своим, даже если это выглядит уместным. Вы не достигнете ничего, кроме ненависти к ребенку, которого вы считаете "правильным".
- Крики
Каким бы плохим не был ваш день, повышать голос на ребенка просто недопустимо. Сходите на пробежку, чтобы выпустить пар, но любой ценой удержите свои негативные эмоции при себе.
- Игнорирование
Худшая ошибка, которую можно совершить. У вас может быть много блюд, но когда ребенок нуждается в вас на несколько минут, ничего страшного не произойдет, если вы отложите все в сторону и поговорите с ребенком. И именно эти моменты он будет помнить всю свою жизнь.
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