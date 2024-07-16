Постоянно держать в фокусе все нюансы воспитания просто невозможно. Но всегда стоит возвращаться к перечню критических ошибок, которые могут обижать детей и вредить формированию доверительных отношений.

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Непонимание

Детские проблемы могут казаться незначительными или смешными, но для них это совсем не так. Не забывайте, что у них еще нет того жизненного опыта, что и у вас, поэтому они нуждаются в поддержке, а не преуменьшение своих переживаний.

Отсутствие поддержки

Если ребенок о чем-то мечтает – родители должны сделать все, чтобы помочь на пути к воплощению цели. Даже если для вас это кажется "невозможным" – ни в коем случае не говорите об этом детям.

Сравнение

Не стоит ставить других детей в пример своим, даже если это выглядит уместным. Вы не достигнете ничего, кроме ненависти к ребенку, которого вы считаете "правильным".

Крики

Каким бы плохим не был ваш день, повышать голос на ребенка просто недопустимо. Сходите на пробежку, чтобы выпустить пар, но любой ценой удержите свои негативные эмоции при себе.

Игнорирование

Худшая ошибка, которую можно совершить. У вас может быть много блюд, но когда ребенок нуждается в вас на несколько минут, ничего страшного не произойдет, если вы отложите все в сторону и поговорите с ребенком. И именно эти моменты он будет помнить всю свою жизнь.

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