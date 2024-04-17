Героический поступок маленькой девочки

В Великобритании едва не произошел ужасный несчастный случай. К счастью, судьба вмешалась счастливым случаем.

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29-летняя Лора спала с младшими детьми в своем доме. Ее старшая дочь Оливия играла с подругой поблизости.

В соседнем доме разгорелся пожар, который перекинулся на второй этаж дома Лоры. Возле него не было машины, поэтому соседи подумали, что дома никого нет.

Героизм Оливии спас всю семью / Фото SWNS

Но 6-летняя Оливия знала, что мама, братик и сестричка в опасности, поэтому немедленно бросилась домой. Она не испугалась забежать в горящий дом и разбудить родных.

Благодаря героизму Оливии вся семья была спасена, в результате инцидента никто не пострадал. К сожалению, огонь уничтожил все имущество семьи, поэтому соседи открыли сбор, чтобы помочь пострадавшим.

Все, кто услышали эту историю, поражены героизмом Оливии и благодарят судьбу, что она не спала дома вместе с семьей.