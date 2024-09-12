Не только плохой пример: какая опасность надвигается на детей, чьи родители долго сидят в телефоне

Взрослые часто любят жаловаться на то, что дети много времени проводят за гаджетами. Однако многие из них также любят провести время перед экраном.

Смартфоны – проблема не только детей

Как показало новое исследование, результаты которого опубликованы в Frontiers in Psychology, родители, которые сидят в смартфонах, не только подают плохой пример. Исследователи выяснили, что они могут мешать развитию речи своих детей.

Интересно Не жалеть и не ругаться: как подросткам нужно, чтобы вы реагировали, когда они расстроены

Вербальное взаимодействие родителями – основной способ обучения коммуникации для детей.

Мы знаем, что когда экраны используются родителями или ребенком, в семье меньше говорят, учат и читают, и это может быть причиной более низких грамматических навыков и словарного запаса,

– рассказала Дженни Радески, медицинский директор Центра передового опыта социальных медиа и психического здоровья молодежи Американской академии педиатрии

Экраны мешают учиться

Другое исследование также показало, что учиться с помощью гаджетов – также не всегда хорошая идея. Например, дети в возрасте от 24 до 30 месяцев хорошо учили слова в живом взаимодействии или в видеочате, но показывали плохие результаты, когда речь шла о просмотре видео.

Что касается старших детей, то при обучении с гаджетами они часто отвлекаются на соцсети или видео, поэтому эффективность процесса крайне сомнительна.

Ранее мы писали о том, почему звездная Дрю Бэрримор забрала у дочери телефон уже через 3 месяца после начала пользования.