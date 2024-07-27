Неутешительные новости

Национальный центр статистики здравоохранения опубликовал отчет, в котором говорится о том, что только четвертая часть подростков получает необходимую эмоциональную и социальную поддержку от родителей. Это значительно меньше, чем думали взрослые.

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По мнению ученых, эта тенденция очень опасна. Она означает, что родители недооценивают потребность своих детей в поддержке, когда они пытаются понять себя и свое место в социуме.

Подростки еще не независимы

Многие родители ошибочно убеждены, что подростки уже вполне независимы, поэтому уже не нуждаются в поддержке, однако это далеко не так. Как рассказали авторы исследования, дети не всегда могут открыто говорить с родителями, что создает барьер в отношениях.

Подростковый возраст полон вызовов, поэтому родителям как никогда надо быть рядом. В противном случае связь с детьми будет слабой и может обернуться психологическими травмами, которые повлияют на дальнейшую жизнь,

– считают психологи.

Ощущение одиночества среди детей может быть спровоцировано и социальными сетями, но нужны более глубокие исследования, чтобы уверенно говорить о влиянии этого фактора.

Ранее мы писали о том, зачем родителям делать с детьми поделки для садика или школы.