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Національний центр статистики охорони здоров'я опублікував звіт, в якому йдеться про те, що лише четверта частина підлітків отримує необхідну емоційну та соціальну підтримку від батьків. Це значно менше, аніж думали дорослі.

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На думку вчених, ця тенденція дуже небезпечна. Вона означає, що батьки недооцінюють потребу своїх дітей у підтримці, коли вони намагаються зрозуміти себе та своє місце у соціумі.

Підлітки ще не незалежні

Багато батьків хибно переконані, що підлітки вже цілком незалежні, тому вже не потребують підтримки, однак це далеко не так. Як розповіли автори дослідження, діти не завжди можуть відкрито говорити з батьками, що створює бар'єр у стосунках.

Підлітковий вік сповнений викликів, тому батькам як ніколи треба бути поруч. В іншому випадку зв'язок з дітьми буде слабким та може обернутися психологічними травмами, які вплинуть на подальше життя,

– вважають психологи.

Відчуття самотності серед дітей може бути спровоковане і соціальними мережами, але потрібні більш глибокі дослідження, аби впевнено говорити про вплив цього фактора.

Раніше ми писали про те, навіщо батькам робити з дітьми саморобки для садочка або школи.