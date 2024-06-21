Аномальная проблема подростков

Врачи начали диагностировать гипертонию у подростков, хотя ее у них совсем не должно быть. Ученые были удивлены такой аномалией, поэтому решили выяснить, в чем причина такого неожиданного поворота.

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Исследователи собрали 500 детей и подростков в Детской больнице Филадельфии., которые жаловались на гипертонию. Они тщательно изучили их стиль жизни, и в журнале Pediatrics высказали свое предположение относительно корня проблемы.

В чем причина

Ученые обнаружили корреляцию между отсутствием достаточного количества сна и повышенным давлением у детей и подростков. Прямая причинно-следственная связь еще окончательно не доказана, поскольку на это нужно больше времени. Кроме того, проблема возникает при избыточном весе и недостаточной физической активности.

Американская академия медицины рекомендует ориентироваться на следующие показатели сна для детей и подростков:

до 6 лет – 10 – 13 часов за ночь;

6 – 12 лет – от 9 до 12 часов за ночь;

13 – 18 лет – 8 до 10 часов за ночь.

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