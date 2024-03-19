Если вы родили после 30: что с вами произойдет, если будете недосыпать
Источник:Калифорнийский университет
Сон критически важен не только для хорошего самочувствия и настроения, но и всех систем нашего организма. А особенно это касается тех, кто недавно стал мамой.
Почему мамам после 30 очень важно хорошо спать
Как выяснили ученые, молодым мамам в возрасте 30 – 40 лет очень важно хорошо высыпаться. Качественный отдых должен быть в приоритете, иначе дефицит сна негативно повлияет на работу мозга.
Читайте также От кого дети наследуют интеллект: ученые пришли к очень интересному выводу
Для мам в возрасте 30 – 40 лет такая "радость" родительства, как регулярный недосып, должна быть неизвестна. Конечно, совсем без "ночных дежурств" материнство не пройдет, но важно не забывать о заботе и о собственном сне.
Ученые изучали сон молодых мам в течение 11 лет. Никаких хороших новостей для тех, у кого недосыпание было регулярной практикой, они не получили.
Мамам очень важно хорошо высыпаться / Фото Pixabay
В частности женщины, которые часто недосыпали, страдали из-за снижения когнитивных функций. У них зафиксировали хроническую усталость, а умственная работа была замедленной.
Учитывая то, что признаки болезни Альцгеймера начинают накапливаться в мозге за несколько десятилетий до появления симптомов, понимание связи между сном и когнитивными функциями на раннем этапе жизни имеет решающее значение для понимания роли проблем со сном как фактора риска заболевания,
– сообщил Юэ Лэнг, автор исследования.
Также ученые отметили, что сон играет ключевую роль для памяти и принятия решений. Поскольку молодым мамам приходится принимать решения за двоих, то качественный здоровый сон должен стать для них приоритетом.