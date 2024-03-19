Почему мамам после 30 очень важно хорошо спать

Как выяснили ученые, молодым мамам в возрасте 30 – 40 лет очень важно хорошо высыпаться. Качественный отдых должен быть в приоритете, иначе дефицит сна негативно повлияет на работу мозга.

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Для мам в возрасте 30 – 40 лет такая "радость" родительства, как регулярный недосып, должна быть неизвестна. Конечно, совсем без "ночных дежурств" материнство не пройдет, но важно не забывать о заботе и о собственном сне.

Ученые изучали сон молодых мам в течение 11 лет. Никаких хороших новостей для тех, у кого недосыпание было регулярной практикой, они не получили.

Мамам очень важно хорошо высыпаться / Фото Pixabay

В частности женщины, которые часто недосыпали, страдали из-за снижения когнитивных функций. У них зафиксировали хроническую усталость, а умственная работа была замедленной.