Чому мамам після 30 дуже важливо добре спати
Як з'ясували науковці, молодим мамам віком 30 – 40 років дуже важливо добре висипатися. Якісний відпочинок повинен бути у пріоритеті, інакше дефіцит сну негативно вплине на роботу мозку.
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Для мам у віці 30 – 40 років така "радість" батьківства, як регулярний недосип, повинна бути невідома. Звісно, зовсім без "нічних чергувань" не минеться, але важливо не забувати про турботу і про власний сон.
Вчені вивчали сон молодих мам впродовж 11 років. Жодних гарних новин для тих, в кого недосипання було регулярною практикою, вони не отримали.
Мамам дуже важливо добре висипатися / Фото Pixabay
Зокрема жінки, які часто недосипали, страждали через зниження когнітивних функцій. В них зафіксували хронічну втому, а розумова робота була сповільненою.
З огляду на те, що ознаки хвороби Альцгеймера починають накопичуватися в мозку за кілька десятиліть до появи симптомів, розуміння зв’язку між сном і когнітивними функціями на ранньому етапі життя має вирішальне значення для розуміння ролі проблем зі сном як фактора ризику захворювання,
– повідомив Юе Ленг, автор дослідження.
Також науковці наголосили, що сон відіграє ключову роль для пам'яті та прийняття рішень. Оскільки молодим мамам доводиться приймати рішення за двох, то якісний здоровий сон повинен стати для них пріоритетом.