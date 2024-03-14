От кого ребенок наследует интеллект

Обычно под интеллектом понимают умение использовать знания и навыки для решения различных задач. Ученые взялись выяснить, от кого из родителей ребенок получает генетическую основу для интеллекта, который потом будет развивать с помощью обучения и нового опыта.

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Как показали новые исследования, уровень интеллекта ребенка определяется генами матери. Дело в том, что гены интеллекта расположены в Х-хромосоме. Поскольку у женщин две Х-хромосомы, ученые пришли к выводу, что именно они играют определяющую роль в заложенном уровне интеллекта.

Уровень интеллекта передается с генами матери / Фото Pixabay

Соответствующие доказательства ученые получили, исследуя генетически модифицированных мышей. Животные, которые получили большую дозу генов отца, имели большее тело и меньший мозг. С теми мышами, которые получили больше генов матери, ситуация противоположная.

Подтверждение гипотезы удалось также получить через интервью с людьми 14 – 22 лет. Во внимание принимались различные факторы, такие как образование и социально-экономический статус, однако лучше всего показатель интеллекта коррелировал с IQ матери.