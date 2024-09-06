"Я была шокирована": почему звездная Дрю Бэрримор забрала у ребенка телефон уже через 3 месяца

Современные дети много времени проводят в своих смартфонах. Однако важно ограничивать их жизнь в цифровом мире, иначе последствия будут крайне сложными.

Длинная борьба

В течение длительного времени актриса Дрю Бэрримор не давала для своей 12-летней дочери Олив мобильного телефона. Она боялась, что смартфон может негативно повлиять на ребенка, поэтому всегда говорила "нет" этой идее.

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На свой 11-й день рождения она получила телефон, которым можно пользоваться только в выходные и в течение ограниченного времени без социальных сетей. Я сдалась, но быстро пожалела о своем решении, – призналась актриса.

Шокирующее открытие

В течение 3 месяцев Дрю тщательно следила за поведением ребенка и результатами обучения. И то, что она увидела, ее шокировало.

Счастье и настроение полностью зависели от телефона. В маленькой цифровой коробке была вся жизнь,

– рассказала она.

В результате она забрала телефоны у детей и хранит их в сейфе до соответствующего времени. Она дала детям результаты своих наблюдений, чтобы они осознали, в чем заключалась проблема. Звезда призвала родителей принять непопулярное решение и ограничить время детей в телефонах, чтобы они не потеряли возможность наслаждаться реальной жизнью.

Ранее мы писали о маме, которая имеет противоположную позицию и позволяет детям проводить перед экранами целые дни.