Почему дети в семье вырастают разными, несмотря на одинаковое воспитание: дело в родителях

Родителям может казаться, что они воспитывают детей одинаково, однако те вырастают совершенно разными. Однако эксперты уверяют, что "одинаковое воспитание" – это иллюзия.

Родители не ведут себя с детьми одинаково

Как считает доктор и спикер в темах стресса и детского развития Габор Мате, даже если родители действуют по одинаковым правилам, то дети все равно по-разному воспринимают воспитательный процесс. Особенно эта разница ощутима, когда в семье есть мальчик и девочка.

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Разный возраст – это причина. Со временем родители меняются, меняются этапы понимания их личных и родительских отношений, уровень самопознания. Дети не рождаются в одном и том же доме,

– считает Мате.

Еще одна причина – чувствительность, ведь дети могут быть разными по темпераменту. Одни и те же действия родителей дети трактуют совершенно по-разному.

Дети верят во все, что им говорят

Эксперты также отмечают, что дети склонны верить во все, что говорят взрослые. Поэтому если вы озвучиваете какие-то правила или объясняете, что может получить ребенок в вознаграждение за определенную деятельность, то важно, чтобы ваши слова, ожидания ребенка и реальность совпадали.

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